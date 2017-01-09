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Ters yönden giden sürücü polisi alarma geçirdi

Konya’da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönde hareket eden sürücü polis ekiplerini harekete geçirdi.

  • İHA
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Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ters yönde hareket eden sürücü polis ekiplerinin barikatı sayesinde durduruldu  
 
Olay 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aksaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Savaş K. yönetimindeki 42 FS 276 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü Savaş K. polisin dur ihtarına uymayarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerine doğru ters yönde kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri cadde üzerine polis araçlarıyla barikat kurdu. Peşindeki polis aracından kaçan sürücü, polis barikatını görünce, kaçamayacağını anlayarak aracı durdurdu. Bunun üzerine araçtan inen Savaş K. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından ekip aracına alındı. Sürücü Savaş K. alkollü olduğu için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.
 
Öte yandan 120 promil alkollü olduğu belirlenen Savaş K.’ya alkollü olarak araç kullanma, araç muayene süresini geçirme, ters yönde araç kullanma ve polisin dur ihtarına uymamak  gibi suçlardan yaklaşık bin 500 lira trafik cezası kesildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

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