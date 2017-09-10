Teslim olan 3 kadın terörist itiraf etti: İngiliz ve ABD askerleri terör örgütü PKK taburunda!
Suriye kuzeyinde YPG/PKK saflarında bulunan 3 kadın terörist, önce Şam'a, Şam'dan Halep'e, Halep'ten de El Bab'a kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kilis'e getirilerek aileleri ile buluşturulan H.M. (21), M.Y. (22), T.B. (23) itirafları ise örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Örgüt içinde Zerdüştlük ve Yezidilik dinlerini benimsemeleri istenen 3 örgüt üyesi, Suriye ve Kuzey Irak'ta çatışmalara sürüklendiklerini belirtip şunları söylediler: Suriye'deki Tel Hamis bölgesinde Kanada ve ABD askerleri yer alıyor. Bunlar örgüte cephanelik ve doktor yardımında bulunuyor. ABD askerleri İHA uçurarak teröristlere anlık bilgi sağlıyor. Kurulan seyyar hastanelerde YPG/ PKK'lıları tedavi ediyorlar. Her militan taburunda ise 3 veya 5 tane ABD'li, Kanadalı ve İngiliz bulunuyor. Bunlar örgüt ile hareket ediyor. Strateji, harekât planlarının tamamı ABD eliyle yürütülüyor. (Sabah)
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