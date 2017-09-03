Teslim olan YPG'li terörist, gönderilen silahların üst düzey ABD'li yetkililerce PYD'ye teslim edildiğini söyledi

İşte YPG'li teröristin ABD'nin gönderdiği silahlara ilişkin şok ifadesi...

"Rakka'da 3 aydır süren operasyonda örgüt 50 civarında kayıp vermeyi göze almışken 400'ün üzerinde terörist hayatını kaybetti.

Bunların çoğu henüz çocuk yaştaki gençler. Terör örgütü tepki çekmemek için tüm bu terörist faaliyetlerini Suriye Demokratik Güçleri adı altında sürdürüyor.

Kayıplar artınca örgüt içinde moral bozukluğu had safhaya ulaştı. Kaçmak isteyenler yakalandığında anında infaz ediliyor, örgütün yayın organlarında ise çatışmada ölmüş gibi gösteriliyor"

"ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR YİNE ÜST DÜZEY ABD'Lİ YETKİLİLERCE..."

Terörist Ş.G. ifadesinde, ABD'nin gönderdiği yaklaşık bin 500 TIR silah ve mühimmatın yine bölgeye gelen üst düzey ABD'li askeri yetkililerce PYD'nin sözde yöneticilerine teslim edildiğini ifade etti.

YPG'li terörist, örgütün üst düzey yöneticilerine bazı cihazlarla ilgili ABD'li askeri yetkililerin eğitim verdiğini de anlattı.

Öte yandan Rakka'da geçen hafta YPG'nin üst düzey yöneticilerinden Adnan Ebu Emced'in öldürülmesinin örgütte şok etkisi yarattığı öğrenildi.(Sabah)