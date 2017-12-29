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Teslim olup 20 sayfalık itirafta bulundu

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Örgüt üyesi olmak' suçundan aranan işadamı güvenlik güçlerine teslim olup 20 sayfalık itirafta bulundu.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan  işadamı, güvenlik güçlerine teslim olarak itirafçıoldu. 
 
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve  "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava  açılan 104 sanıklı davanın sanıklarından bir iş adamı, güvenlik güçlerine teslim  oldu.
 
Adli makamlarca tutuklanan sanık iş adamı, Etkin Pişmanlık  hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Söz konusu kişinin itiraflarının,  yaklaşık 20 sayfa tuttuğu belirtildi.
 
Yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş adamının, bugüne kadar Türkiye'de  saklandığını ifade ettiği öğrenildi.
 
Söz konusu iş adamının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşı Fetullah  Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 50 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti.
 
Bu iş adamının tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 2  şirketteki hisseleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Ekim 2016’da kayyuma  devredilmişti.

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