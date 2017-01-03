TGS, Barbaros Şansal'ın darp edilmesiyle ilgili 3 çalışanı hakkında işlem yaptı

TGS yetkilileri, dün akşam sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sınır dışı edildiği KKTC'den THY uçağı ile Atatürk Havalimanına getirilen Şansal'ın uçaktan inişi sırasında bazı kişiler tarafından darbedilmesiyle ilgili görüntüleri inceledi.

Şirket yönetimi, 3 çalışanı hakkında, olaya karıştıkları gerekçesiyle işlem yaptı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile Atatürk Havalimanına getirilerek, gözaltına alınmıştı. Polisler tarafından uçaktan indirilen Şansal, apronda kendisine tepki gösteren bazı kişiler tarafından darbedilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan Şansal hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.