The Blacklist 5. sezon 12. bölüm yayınlandı mı? The Blacklist son bölüm izle

The Blacklist 5. sezon 12. bölüm izleme yolları ünlü dizinin fanları tarafından araştırılıyor. 5 sezondur soluksuz süren macera 2 aylık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. The Blacklist yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ABD’de NBC kanalında yayınlanan The Blacklist 5. sezon 12. bölüm ülkesinde yayınlandı. Dizinin Türkiye yayıncısı ise Netflix. The Blacklist dizisinde, Raymond Reddington namı diğer RED bir dönem Amerikan hükümetinin en karanlık yapılarında çalışmış ve görevi bıraktıktan sonra da dünyanın neredeyse bütün suç organizasyonlarına danışmanlık yapmaya başlamış bir ana karakterdİR.

THE BLACKLİST KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu, devlet adına çalışan bir ajan iken görevini bırakıp yıllarca dünyanın en çok arananlar listesinde en üst sırada yer almış Raymond Reddington’ın ansızın gelip FBI’a teslim olması ile başlar. Normal şartlarda işlediği suçlar sebebi ile bir daha asla serbest kalması mümkün olmayan Red, elinde çok özel bir suçlu listesi olduğunu, özgürlüğü karşılığında bu listede yer alan kişileri tek tek yakalatabileceğini söyler. Ancak bunu sadece FBI profilcisi Elizabeth Keen ile birlikte yapacağını, aksi halde FBI’ın bile haberdar olmadığı suçluları teslim etmeyeceğini net bir şekilde ifade eder. Vasat bir FBI çalışanı olan Elizabeth’in Red için neden bu kadar önemli olduğu ve aralarında nasıl bir bağ olduğu gizemini korurken gerçekten suçlular tek tek avlanmaya başlanır.

Jon Bokenkamp, Hayatın Benim, Kusursuz Yabancı ve Acil Arama gibi filmlerle beyazperdede yakaladığı başarılardan sonra şimdi de TV ekranlarına el atmaya karar verdi. 23 Eylül 2013’te yayın hayatına başlamış olan dizinin şu ana kadar 5 sezonu yayınlandı. NBC kanalında 2013 yılı 23 Eylül’de başlayan suç, polisiye, drama türündeki dizinin senaristi Jon Bocenkamp, yönetmeni Joe Carnaha’dır. Dizinin başrollerinde James Spader ve Megan Boone vardır.

The Blacklist’in yeni bölümleri Netflix’te bulunuyor. Dizinin Netflix’te şu ana kadar 4 sezonu yayınlandı. 5. sezonun bitmesinin ardından toplu olarak Netflix’e yüklenmesi bekleniyor. Bunun dışında diziyi resmi yollardan başka bir izleme şansı bulunmuyor.

NETLİX NEDİR?

Tam olarak Türkçe karşılığı olmasa da ''streaming''; herhangi bir içeriği indirmeye gerek kalmadan sadece internet üzerinden görüntülü medya içeriklerini izleyebilmek anlamına geliyor. Özetle internet bağlantınızın olduğu her yerde çevrimiçi servisler aracılığıyla dilediğiniz zaman ve cihazda sevdiğiniz dizi ya da filmleri izlemek artık mümkün. Peki ya Netflix?

Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.