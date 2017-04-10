The Times gazetesinden Yenikapı hazımsızlığı
Yenikapı Mitingi'ndeki milyonları hazmedemeyen The Times gazetesi asılsız ifadelerle 'Evet' cephesini karalamaya çalıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Yenikapı mitingi, İngiltere'de yankılandı. Ülkede yayın yapan The Times gazetesinde; Hannah Lucinda Smith imzasıyla çıkan haberde, Yenikapı mitinginin atmosferi ele alındı. 'Evet' cephesini karalamak için yayınlanan haberde, asılsız ifadelere yer verildi. The Times, milyonların akın ettiği Yenikapı mitingine yüzbine yakın kişinin katıldığını yazdı.
Haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına devam ettiği anlarda alandan ayrılanların olduğu da iddia edildi.
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