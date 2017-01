Therasa May: Çözüm Esed'den uzak olan bir çözüm olmalıdır Başbakan Yıldırım ile İngiltere Başbakanı Therasa May ortak açıklama yaptı. May 'Hepimiz Suriye'de çözüm bulmaya çalışmalıyız. Bu çözüm Esed'den uzak olan bir çözüm olmalıdır' dedi.