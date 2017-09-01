THK Başkanı Kürşat Atılgan, THK’nın Kurban Koordinasyon Merkezinde ‘kurban derisi’ bağışıyla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutladığını belirten Atılgan, "Önemli bir vecibe. 'Kurban hac farizası esnasında farz. Hacca gitmediğin zamanlarda vacip veya sünnet' yorumları vardır bütün İslam alemleri tarafından. Kurban Türk milleti tarafından yoğun bir şekilde yerine getirilen bir adet aynı zamanda. İmkan olanı herkes Anadolu ‘da kurban keser" diye konuştu.

Atılgan, kurbanın Hazreti İbrahim’den bu yana uygulanan bir usul olduğunu da anlattı.

"Buradaki yoğun faaliyet 3-4 gün boyunca devam ediyor"

THK’nın Kurban Koordinasyon Merkezine ilişkin bilgi veren Atılgan, "Vatandaşlarımız buraya yoğun olarak ulaşıyorlar. Bazıları ‘biz derimizi nasıl ulaştıracağız’ diyorlar, bazıları bir takım problemleri söylüyorlar ve mümkün olduğunca buradan vatandaşlarımızın bu konudaki problemlerini çözmek için bütün buradaki yoğun faaliyet 3-4 gün boyunca devam ediyor. Birinci gün ve en yoğun anında şuanda ikinci gün daha az, üçüncü gün daha az, dördüncü gün daha az olarak bu faaliyet devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Milletimiz bu derileri verirken doğru ellere geçmesinden emin olmalı"

2012 yılına kadar THK’nın kurban derilerini toplama açısından yetkili tek kurum olduğunu hatırlatan Atılgan, şöyle konuştu: "2012’den sonra bu kaldırıldı ve bugün herkes bu faaliyeti yürütebiliyor. Ama yaz aylarına gelen Kurban Bayramlarında deri çok çabuk bozulmakta, birkaç saat içinde deri kullanıcılarına ulaştırılması gerekiyor. Türk Hava Kurumu eskiden beri bu konuda çok büyük tecrübeye sahip, aylar öncesinden başlayan koordinasyonumuz ve faaliyetlerimiz bugün Türkiye’nin 430 yerinde organize bir şekilde belediyelerle, valiliklerle ve kaymakamlıklarla, muhtarlarla organize olan THK, ekonomimizin önemli bir kaynağı olan bu derileri kullanıcılara ve ekonomimize kazandırmak için büyük bir gayret içinde. Ayrıca bu derilerden elde etmiş olduğu gelirleri de Türk gençlerinin havacılık aktivitelerinde kullanılması için harcamaktadır. Bizim eğitim kamplarında yürüttüğümüz planördür, paraşüttür, yamaç paraşütüdür, model uçak gibi kurslarımız her dönem 10-15 günlük birer haftalık dönemlerle gençler oraya 250-300 kişi getirerek 4-5 ay boyunca devam eder. Şu anda da İnönü’de bu faaliyetler devam ediyor. Buradan elde edilen gelirleri de burada harcıyoruz. Milletimizin dini bir vecibe olarak yerine getirdiği kurban kesme faaliyetinde bu derilerin doğru ellere gittiğinden emin olması gerekir. Şimdi herkes toplayabilmektedir. Ülkemizi bölmeye çalışan PKK da, geçen sene büyük bir kalkışmayla milletimize ve devletimize büyük bir ızdırap yaşatan FETÖ de geçmişte bu kaynaktan elde ettiği gelirleri ülkenin aleyhine kullandılar. Milletimiz bu derileri verirken doğru ellere geçmesinden emin olmalı. Bunların en başında en hayırlı kurum olarak THK var. THK bütün derileri bir makbuz karşılığı alır, bütün ihalelerini vergiden de muaf olmayacak şekilde alanların bir ihaleyle ve düzgün bir şekilde kullanıcılara ulaşmasını sağlar. Vatandaşlarımızın derilerini verirken kime, ne için, ne faaliyet yürüten derneklere, partilere veya bir takım örgütlere verdiğini iyi tetkik etmeli ve mutlaka makbuz karşılığı vermeli diye düşünüyorum."

"60 ile 80 milyon dolarlar civarında ekonomik boyutu olduğu söyleniyor"

"60 ile 80 milyon dolarlar civarında ekonomik boyutu olduğu söyleniyor ve yaz aylarına gelen bayramlarda çok çabuk bozulduğu için bunun yüzde 60-70’i heba olmaktadır" diyen Atılgan, "THK kendisine teslim edilen derileri yüzde 2-3 zayi olacak şekilde kullanıcılara ulaştırmaktadır. Çünkü en kısa zamanda ulaştırıyorlar ve bir kısmında ilk tuzlamayı yaparak bu derilerin bozulmasını engelliyorlar" ifadelerini kullandı.

Atılgan, derilerin bozulmaması için tuzlamanın çok önemli bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yanında tuz olmaz ama en kısa zamanda kurbanı bitirir bitirmez o bölgede kim varsa deri toplayan THK veya başka bir yer, her yere ulaşmaya çalışıyoruz ama takdir edersiniz ki çok kolay değil. Şimdi toplu kesim yerlerinde daha çok faaliyet yürütülüyor. Onun dışında vatandaşların telefonlarıyla 430 yerdeki şube başkanlarımız, saymanlarımız, genç kanatlarımız gidip alıp getirip derhal ilgili müteahhite veriyorlar. Ekonominin önemli bir kaynağı olan deri sanayinin önemli bir kaynağı olan bu kurban derilerinin deri sanayimize ulaşması için emin ellerde ve en kısa zamanda ulaştırılması önem arz ediyor. Aksi takdirde zayi oluyor, çöpe atılıyor, etraf kokuyor, çevre sorunları da oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Ankara’nın bütün ilçelerinde ve merkezde de bütün mahallelerinde deri toplama faaliyetinin yürütüldüğünü söyleyen Atılgan, daha önce anlaştıkları bazı belediyelerin toplu kesim yerlerinde vatandaşların rızasıyla makbuz karşılığı bu faaliyetin yürütüldüğünü ifade etti.

Sabah erken saatlerinde mesaiye başlayan çağrı merkezi çalışanlarından Yağmur Yükselçetin, "Kurban derilerini bize vermeyi çok istiyorlar. Kayıt alıyoruz, isim adres telefon numarası, ne kestiklerini öğreniyoruz. Ona göre ilgili şubelerimize yönlendiriyoruz, teslim aldırıyoruz. Şubelerimize bildiriyoruz, ekiplerini gönderiyorlar. Bu şekilde derileri almış oluyoruz" şeklinde konuştu.