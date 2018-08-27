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THK Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak. Başvurular için son gün ise 11 Eylül.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu öğretim üyeleri, Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesinde istihdam edilecek.

Adaylar, THK Üniversitesi Personel Müdürlüğüne 11 Eylül'e kadar şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

İlana ilişkin bilgilere "www.thk.edu.tr" adresinden de ulaşılabilecek.

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