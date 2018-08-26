THY bayramda 2 milyon 350 bin kişiyi bayram sevincine taşıdı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin bu bayram 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşıdığını duyurdu.

Üstün paylaşımında, ''Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15.048 uçuşta yalnızca 2.340.448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz.'' ifadelerine yer verdi