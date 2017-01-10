THY bugün AHL'den 300 sefer yapacak
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik çalışmasıyla bugün 300 uçuş planladıklarını bildirdi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları kısıtlaması dahilinde, Atatürk Havalimanı'ndan dün 79 sefer icra ettiklerini aktardı.
"300 SEFER YAPACAĞIZ"
Yolculardan THY'nin internet sitesini takip etmelerini isteyen Ekşi, "Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır." ifadesini kullandı.
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