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THY, Gürcistan seferlerine A330 uçağı ekledi

THY, İstanbul-Tiflis seferlerinde ilk kez geniş gövdeli A330 uçağını kullanacak.

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Türk Hava Yollarının (THY) bugünden itibaren karşılıklı İstanbul-Tiflisseferlerine geniş gövdeli A330 uçak eklediği bildirildi.

THY'den yapılan açıklamada, yolcu memnuniyetini ön planda tutan Türk Hava Yollarının, sunduğu benzersiz seyahat deneyimine yenilik getirmeye devam ettiği belirtilerek, "Türk Hava Yolları, 31 Ekim'den itibaren yolcularına geniş gövde uçakla uçma imkanı sunuyor. Geniş gövde uçaklar ile düzenli uçuşların gerçekleştirilecek olması Gürcistan havacılık endüstrisi için ilk olma özelliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, THY'nin TK386/TK387 numaralı uçuşlarının, son teknolojiyle donatılmış A330 uçak tipiyle icra edileceğine dikkat çekilerek, uçağın, ödüllü uçak içi eğlence sistemine sahip olduğu vurgulandı.

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