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THY İstanbul'da birçok seferini iptal etti

THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok iç ve dış hat seferini iptal etti.

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Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

THY'den yapılan açklamada, "29 -30-31 Aralık 2016 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.


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