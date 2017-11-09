THY kara uçtu

Geçen yıl turizmde yaşanan sıkıntı nedeniyle yılın ilk yarısında zarar açıklayan Türk Hava Yolları (THY) uçuşa geçti. THY, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar esas faaliyet karı ile tarihinin en yüksek üçüncü çeyrek kârını elde etti. Şirketin 9 aylık kârı ise 956 milyon dolar oldu. Başarılı geçen üçüncü çeyrekte hem yolcu hem de kargo gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre güçlü artış gösteren Türk Hava Yolları’nın toplam gelirleri yüzde 23 artışla 3.6 milyar dolara ulaştı. Şirketin, yılın 9 aylık döneminde elde ettiği toplam gelir ise yüzde 8 artarak 8.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde şirketin Faiz, Vergi, Amortisman ve Kira Öncesi Karı (FAVKÖK) bir önceki yıla göre yüzde 90’a yakın artış göstererek 1.5 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı şekilde yüzde 41’e ulaşan FAVKÖK marjı ile Türk Hava Yolları, havacılık sektöründeki en karlı havayolu şirketleri arasındaki konumunu korudu.

EYLÜLDE YÜZDE 81.5 DOLULUK

THY, bu dönemde yüzde 81.5 ile son 5 yılın en yüksek eylül ayı doluluk oranına ulaştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde canlanmaya başlayan turizmin, üçüncü çeyrekte daha da güçlenmesi ile birlikte, taşınan yolcu sayısı 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 17 artışla 21,3 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yaşanan bu başarının da katkısıyla THY 2017 yılının 9 aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, 2017 yılının 9 aylık döneminde mali disiplinden taviz vermeyerek operasyonel giderlerini yaklaşık yüzde 6 azalttı. Akaryakıt giderlerinin arttığı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, personel ve ikram giderleri gibi tüm büyük kalemlerde yapılan tasarruflar sayesinde birim giderinde yüzde 4 azalma kaydedildi.

KARGODA YÜZDE 40 BÜYÜME

Dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam eden Turkish Cargo, yıl başında dünya genelinde 55 noktaya ulaşırken, bu sayıyı eylül sonu itibarıyla 72 noktaya çıkardı. Açtığı hatlarla Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya uzanan geniş bir koridor oluşturan Turkish Cargo, 2017’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 294 bin ton kargo taşıdı. Şirket bu dönemde kargo gelirlerini yüzde 40 seviyelerinde artırarak 343 milyon dolara ulaştırdı. Türk Hava Yolları’nın, bu yıl açılan Samara ve Phuket gibi hatlarla birlikte 120 ülkede, 49’u yurt içi, 251’i yurt dışı olmak üzere toplam 300 noktaya uçuşu var.THY’nin filosunda 223’ü dar gövde, 90’ı geniş gövde olmak üzere toplam 329 uçak bulunuyor.