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THY seferleri normale döndü

THY, İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok seferini gerçekleştirememişti. THY Genel Müdürü Ekşi, seferlerin normale döndüğünü belirterek, perşembe günü 417 seferin planlandığını kaydetti.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), birçok iç ve dış hat seferlerini iptal etmişti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, olumsuz hava koşulları nedeniyle aksaklık yaşanan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Perşembe günü 417 sefer planladıklarını belirten Ekşi, Twitter'dan şunları söyledi:

"Seferlerimiz normale döndü. Perşembe günü tüm seferlerimizi planladık, Atatürk Havalimanından toplamda 417 sefer icra edeceğiz."

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