THY, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a sefer başlatıyor

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, uçak müsaitliğine bağlı olarak Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a tarifeli seferler başlatılmasına ve mevcut İstanbul-Ouagadougou-İstanbul seferlerinin İstanbul-Ouagadougou-Freetown-Ouagadougou-İstanbul olarak icra edilmesine karar verildiği bildirildi.