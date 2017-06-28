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THY, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a sefer başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a tarifeli seferler başlatılmasına karar verdi.

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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, uçak müsaitliğine bağlı olarak Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a tarifeli seferler başlatılmasına ve mevcut İstanbul-Ouagadougou-İstanbul seferlerinin İstanbul-Ouagadougou-Freetown-Ouagadougou-İstanbul olarak icra edilmesine karar verildiği bildirildi.

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