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THY uçağı hastalanan yolcu için Kanada'ya indi

Türk Hava Yollarının (THY) New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Kanada'nın Halifax şehrindeki havalimanına yönlendirildi.

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Alınan bilgiye göre, ABD'nin New York kentinden Atatürk Havalimanına gitmek üzere hareket eden THY uçağındaki yolculardan biri rahatsızlandı.
 
İlk müdahalesi uçak içindeki doktor tarafından yapılan 21 yaşındaki Amerikalı yolcu için uçağın Halifax Havalimanına inmesi kararı alındı.
 
Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, havalimanına sorunsuz indi.
 
Sedyeyle uçaktan alınarak, hastaneye kaldırılan yolcunun bilinci açık şekilde tedavi gördüğü belirtildi.
 
THY, uçağının yolcularıyla İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

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