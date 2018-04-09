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THY, Uçuş Eğitim Merkezine 9 simülatör alacak

Türk Hava Yolları (THY), modern teknolojinin tüm imkanları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezi’nde hizmet verecek 9 yeni simülatör alacak.

  • İHA
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Türk Hava Yolları, modern teknolojinin tüm imkanları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezi’nde hizmet verecek 9 yeni simülatör alacağını açıkladı. Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu, CAE firmasından bir adet B737MAX, iki adet A320CEO/NEO, bir adet A330, bir adet B777-300ER, iki adet B787-9 ve iki adet A350-900 olmak üzere toplam 9 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir” denildi.

 

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