THY'den sahte mesaj uyarısı: Açmadan siliniz
Türk Hava Yolları (THY)'nın ismi kullanılarak son zamanlarda sosyal paylaşım siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gönderilen ödül bilet temalı sahte mesajlarla ilgili Basın Sözcüsü Yahya Üstün yaptığı açıklamada yolcuları uyardı ve 'Açmadan siliniz' dedi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı uyarıda yolcuların bu tür mesajları dikkate almadan silmelerini istedi.
Yahya Üstün şu açıklamayı yaptı:
"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."
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