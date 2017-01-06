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THY'den yolculara 'kar' uyarısı

THY, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası seferlerde aksamalar yaşanması nedeniyle yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu resmi internet adresinden veya çağrı merkezinden öğrenmelerini istedi.

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Türk Hava Yolları (THY), Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığını belirterek, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili resmi internet adresinden veya çağrı merkezinden öğrenmelerini istedi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndaki pist çalışmaları nedeniyle bazı uçakların en yakın havalimanlarına "divert" (yönlendirme) yaptığı kaydedilerek, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu 'www.thy.com' internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.’’ denildi.

Öte yandan Atatürk Havalimanı'ndaki pist temizleme çalışmaları nedeniyle 29 uçağın çevre illere veya geldiği havalimanına yönlendirildiği bildirildi.

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