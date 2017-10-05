THY'nin 2. pilot aday adayı ilanında değişiklik yapıldı

Türk Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında yer alan "dil belgesi" şartında değişikliğe gittiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, geniş faaliyet alanı ve çok kültürlü yapısıyla çalışanlarına havacılık sektöründe kariyer fırsatı sunan şirketin yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, yayınlanan yeni başvuru şartları ve izlenecek yolla birlikte adayların dil belgesi olmadan da başvuru yapabileceği kaydedildi.

Eski uygulamada yalnızca dil belgesi olan adayların başvurabildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Sürecin ilk aşaması olarak adaylar THY tarafından düzenlenecek İngilizce sınavına davet ediliyor olacak. Sınavda başarılı olan adaylar sürece evrak kontrol ve boy ve kilo ölçümü ile devam edecek. Dil belgelerini temin edip ibraz etmeleri için adaylara 'DLR-2' süreci öncesine kadar süre tanınıyor olacak. Bu süre zarfında dil belgesini temin edemeyen adayların süreci olumsuz sonuçlandırılacak." ifadeleri kullanıldı.