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THY'nin 25 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan yoğun karda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, Atatürk Havalimanına inmesi planlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 25 uçak, başka havalimanlarına yönlendirildi.

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İstanbul'da etkili olan yoğun karda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, Atatürk Havalimanına inmesi planlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 25 uçak, başka havalimanlarına yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, kenti etkisi altına alan yoğun kar ve fırtına, hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava şartları nedeniyle yüzlerce seferini iptal eden THY, bazı uçuşlarını gecikmeli de olsa gerçekleştirmeye devam ediyor.

Karın, öğle saatlerinde etkisini arttırmasıyla beraber, pist ve apronların karla kapanması sebebiyle Atatürk Havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.

Görüş mesafesinin azalmasından dolayı limana iniş yapamayan THY'nin Atlanta-İstanbul uçağı, Trabzon Havalimanına yönlendirildi.

Atatürk Havalimanına iniş yapamayan THY'nin 10 uçağı da Antalya Havalimanına, 6 uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanına, 2 uçağı Gaziantep Havalimanına, 2 uçağı Milas Bodrum Havalimanına, 1 uçağı Adana Havalimanına, 1 uçağı Muğla Dalaman Havalimanına, 1 uçağı Esenboğa Havalimanına ve 1 uçağı ise Samsun Çarşamba Havalimanına iniş yapmak zorundu kaldı.

 

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