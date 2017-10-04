THY'nin acı kaybı! THY Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci hayatını kaybetti
THY Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci, evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye, THY Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, akşam saatlerinde banyo yaptığı sırada, ayağının kaymasıyla yere düşerek kafasını betona çarptı. Ailesi tarafından banyoda baygın halde bulunan Şekerci, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şekerci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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