THY: ATS personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Roma, Venedik ve Milano seferlerimiz iptal edilmiştir İtalya’daki hava trafik hizmetlerinde görevli personellerin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın yarın 12.00-16.00 saatleri arasında Roma, Venedik ve Milano’ya gerçekleştireceği seferler karşılıklı olarak iptal edildi.