THY: ATS personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Roma, Venedik ve Milano seferlerimiz iptal edilmiştir
İtalya’daki hava trafik hizmetlerinde görevli personellerin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın yarın 12.00-16.00 saatleri arasında Roma, Venedik ve Milano’ya gerçekleştireceği seferler karşılıklı olarak iptal edildi.
- İHA
Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İtalya’da yarın Hava Trafik Hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Yolcularımız, 8 Mart 2018 tarihinde, 12.00 -16.00 (UTC) saat aralığında, Hava Trafik Hizmetleri (ATS) personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle, belirtilen saat diliminde Roma, Venedik ve Milano Havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.”
Grev nedeniyle Roma, Venedik ve Milano Havalimanlarına karşılıklı olarak gerçekleştirilecek toplam seferler iptal edildi.
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