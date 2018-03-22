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THY’nin Paris seferine grev rötarı: Uçuşlar 8 saat 35 dakika gecikmeyle yapılacak

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Paris uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan tarifeli seferi, Fransa’da yaşanan grev nedeniyle 8 saat 35 dakika gecikmeyle yapılacak.

  • İHA
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Fransa’da bu akşam saatlerinden itibaren başlayan grev, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Grev nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanırken Türk Hava Yollarının bu akşam saatlerinde İstanbul-Paris seferini gerçekleştirmesi planlanan TK1829 sefer sayılı uçuşu da Fransa’da gerçekleştirilen grev nedeniyle gecikmeye uğradı.

Grev nedeniyle 8 saatlik rötar

Grev nedeniyle Türk Hava Yollarının Paris seferi 8 saat 35 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Paris yolcularımızın dikkatine: 22.03.2018 tarihli TK1829 İstanbul(IST)-Paris(CDG) seferimiz, Fransa’da yaşanan genel grev nedeniyle gecikmeli olarak icra edilecektir. Tarifeli kalkış saati 20:20 olan seferimizin yeni kalkış saati, İstanbul’dan 04.55 (23 Mart) olarak planlanmıştır” denildi.

 

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