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TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında karar açıklandı

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan FETÖ’nün sivil imamı Harun Biniş’in de bulunduğu 24 sanığın farklı derecelerde hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

  • İHA
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Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan FETÖ’nün sivil imamı Harun Biniş’in de bulunduğu 24 sanığın farklı derecelerde hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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