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Ticaret Bakanı Pekcan'dan spekülatörlerle ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerle ilgili açıklama yaptı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

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