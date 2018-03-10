Ticari taksi şoförleri ile UBER şoförleri arasındaki gerginlik büyüyor

UBER'e kayıtlı sürücüler, taksi şoförleri tarafından müşteri gibi aranarak darp edildiklerini öne sürdü. İddiaya göre UBER'den rahatsız olan kimi taksi şoförleri, müşteri gibi arayarak UBER sürücülerini tenha bir yere çağırıyor, ardından onları darp ediyor.

En son Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde yaşanan benzer bir olayda taksiciler tarafından darp edildiklerini iddia eden Umut Gültekin, Ümit Kayaoğlu, Muharrem Ekiz ve Timuçin İlkgöçmen adlı sürücüler, rapor alarak polise şikayette bulundu. UBER şoförleri, şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

TAKSİCİLER ODASI: "ALGI OPERASYONU"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, iddialarla ilgili "Hakkımızda bir karalama kampanyası yürütülüyor" dedi.

Pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde Birleşik Taksici Şoförleri Derneği'nin UBER'e açtığı davanın duruşması olduğunu hatırlatan Aksu, "UBER, global bir korsan. Biz buna müsaade etmiyoruz. Taviz vermeyeceğiz, çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Taksicilerin yaptığı iddia edilen darp olayları yalan. UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER'in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin" diye konuştu.

"KARALAMA KAMPANYASI"

UBER'in haksız kazanç elde ettiğini ve bu konuda 3 yıldır mücadele verdiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Araştırmamız neticesinde dövülen UBER şoförünün başka özel bir aracın şoförüyle tartıştığı ve onunla kavga ettiğini öğrendik. Bunu taksici dövdü diye lanse ettiler. Karalama kampanyası var. UBER'ciler kendilerini mağdur yerine koymaya çalışıyorlar" dedi.

"TURİZM TAŞIMACILIĞI ALTINDA KORSAN TAKSİCİLİK"

UBER'cilerin turizm taşımacılığı adı altında korsan taksilik yaptıklarını öne süren Duman, "10 vito şoförü bir araya gelip şirket kuruyorlar. Haksız rekabet söz konusu. 1.5 yıldır devam eden yargı süreci var. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Taksicilik yapılabilmesi için plaka ve taksimetre şarttır. D2 Yetki Belgesi'nin tanımı ise belirli bir noktadan belirli bir noktaya yolcunun götürülmesi şeklindedir. Vito şoförleri, bu belgelerle 'turizm taşımacılığı' altında UBER'le korsan taksicilik yapıyorlar. Türkiye'de yasal olarak belirsiz bir noktadan belirsiz bir noktaya yolcu götürebilecek tek bir merci var. O da taksiciliktir" diye konuştu.

"HIRSIZ VE POLİS BİR ARADA YAŞAYAMAZ"

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Genel Sekreteri Bünyamin Kaçar ise UBER ve taksiciler arasında yaşanan gerginlikleri, "hırsız ve polis bir arada yaşayamaz" sözleriyle özetledi ve ekledi: "Tabi ki öfkeli tartışmalar oluyor. Ters bakmalar, sözlü atışmalar. Bunlar doğru. Çok da doğal."

İŞTE O İDDİALAR

Taksiciler tarafından dövüldüğü öne sürülen UBER şoförü İsmail Ekerim, "Nişantaşı'nda yolcumu aldıktan sonra taksicinin biri el freniyle önüme kırarak tamponuma vurdu. Yolcumu indirmeye çalışarak, 'Bu bölgede yolcu alamazsınız' dedi. Yolcuma duruma anlattım, kapım kilitliydi ama açıp darp etmeye çalıştı. Aracımda hasar oluştu. Taksiciler tenha bölgelere gece saatlerinde çağrı atıyorlar ve biz gittiğimizde bizi orada 20-30 kişi darp etmeye çalışıyorlar"

UBER taşımacılığı yapan Arif Ekiz de taksiciler tarafından darp edildiklerini öne sürdü ve şunları söyledi: "Yasal işlemleri zaten başlatıyoruz. Yasadışı bir iş yapmıyoruz. Devletimize KDV ödeyen kişileriz. Bizi emek hırsızı olarak suçluyorlar ama bizler tam tersine ekmek veren bir kuruluşuz. Araçlarımın hepsinin KDV'sini ve sigortasını ödüyorum."

Bir diğer UBER şoförü Hakan Şengezer de Beylikdüzü'nde müşteri bıraktıktan sonra 2 tane taksici tarafından darp edildiğini öne sürdü.

UBER NEDİR?

UBER taksi uygulaması, teknolojinin hayatımıza yerleşmesiyle ortaya çıkan uygulamalardan biri. UBER taksi uygulaması temelde uygulama üzerinde kayıtlı en yakın araç ile yolcuyu eşleştirerek, hızlı ulaşımı baz alıyor. Yolcular, uygulamayı akıllı telefonlara indirerek konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın araç gidip yolcuyu alıyor. UBER, ABD merkezli bir şirket. 28 Mayıs 2015 itibarıyla, dünya çapında 58 ülkede, 300 şehirde kullanılıyor. İstanbul'da yaklaşık 6 bin UBER taksi hizmeti bulunuyor.

İstanbul'da Taksiciler Odasına bağlı ise 17 bin 395 bin taksi bulunuyor. İBB'nin İTaksi hizmetinde ise 4 bin taksi yer alıyor.

(Habertürk)