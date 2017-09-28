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TİGEM Genel Müdürü Taşan: Türkiye artık İsrail'e tohumluk ihraç ediyor

TİGEM Genel Müdürü Taşan, 'Geçmişte 'Türkiye, tüm tohum ihtiyacını İsrail'den alıyor' diye söylemler vardı. O söylemlerin geçerliliği kalmadı. Türkiye artık İsrail'e tohumluk ihraç ediyor.' dedi.

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşan, Samsun 3. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tohum üretimi hakkında bilgi verdi.

"TÜRKİYE'DE KULLANILAN TOHUMUN YÜZDE 50'SİNİ BİZ ÜRETİYORUZ"

Türkiye'de tohum denince ilk akla gelen kamu kurumunun Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olduğuna işaret eden Taşan, "Ancak son 15 yıldır özellikle sertifikalı tohumluk kullanan ve tohumluk üretene de destek verilmeye başlandıktan sonra özel sektör hububat, yem bitkieri ve sebze tohumculuğu konusunda büyük yatırımlar yaptı. Sebze tohumculuğunda Türkiye'de kullanılan tohumun yüzde 50'sini biz üretir hale geldik. Ayrıca sebze tohumu ihraç etmeye de başladık. Tabii bu ne demek? Yüzde 50 de açığımız bulunuyor. Bu da yaklaşık yüz milyon dolar civarında açığımız var demektir." ifadesini kullandı.

"BU YIL SEBZE TOHUMCULUĞUNA DA GİRDİK"

TİGEM olarak hububat ve yem bitkileri tohumunda öncü olduklarını vurgulayan Taşan, şöyle devam etti.

"Bu yıl sebze tohumculuğuna da girdik. Antalya'da Boztepe Tarım İşletmesinde 10 dekar açık alanda 11 tane sera yaptık. Yerli sebze çeşitlerinden yeni çeşit ve hatlar geliştirerek yani tohumun ana materyalini elit tohumu yetiştirerek tohum üreticilerine bunu kazandıracağız. Böylece TİGEM olarak sebze tohumculuğuna biz de katkı sağlamış olacağız. Zaten hububat tohumunda bir sıkıntımız yok, Türkiye'de kullanılan hububat tohumun yüzde 80'ini biz sağlıyoruz. Yem bitkisinde açığımız var ama onun da her geçen gün üretimi artıyor. Yıllık bin 500 ton civarında yem bitkisi üretiyoruz. "

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