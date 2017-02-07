TİKA Başkanı Çam: FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İslam dinini kendi emelleri için kullandığını söyledi.

Güney Afrika ülkelerini ziyaret eden Çam, Türkiye'nin Namibya Büyükelçiliğinde düzenlendiği basın toplantısında TİKA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve “TİKA olarak dünyanın 150 ülkesinde faaliyette bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Afrika, Balkanlar ve Asya’da bir çok projelerimiz var.” ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Afrika ile bağlarını 2005'te Etiyopya’daki koordinasyon ofisiyle başlattıklarını ve iki yıl önce de Namibya koordinasyon ofisini açtıklarını anımsatan Çam, “Bu ofis açmalar, Afrika ile bağlarımızı daha artıracak ve devam ettirecek.” dedi.

TİKA'nın Afrika kıtasında birçok alanda projeler yaptığına işaret eden Çam, "Biz Afrika’da başta tarım ve sağlık olmak üzere birçok alanda kalkınma projeleri yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin insani yardım alanında birçok ülkenin muadil kruumundan daha ileri seviyede olduğunu belirten Çam, “3 milyondan fazla Suriye vatandaşı Türkiye’de mülteci olarak yaşıyor. İç savaş başladığından bu yana 800 bin insanın öldüğü tahmin ediliyor.” dedi.

Suriye krizinde Avrupa’nın tam manası ile bir şey yapamadığına dikkati çeken Çam, “Avrupalılar Suriyelilerin Avrupa’ya gelmemesi için bizi uyarıyorlar.” dile konuştu.

Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Çam, "Bu terör örgütlerinin çabalarına rağmen Türkiye son 15 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ekonomik siyasi ve sosyal alanda bir çok gelişme kaydetti.” dedi.

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün 60 yıldır ülkede yapılandığını kaydeden Çam, “FETÖ, kurdukları okulları ve insanların manevi duygularını yargı, emniyet ve devlet kurumlarının içine sızmak için kullanıyor. ” dedi.

FETÖ’nün DEAŞ’tan daha tehlikeli olduğunu belirten Çam “DEAŞ mensuplarını görebiliyorsunuz ama FETÖ insanların içine giriyor ve takiyye yapıyor. En önemlisi de İslam dinini kendi emelleri için kullanıyor.” diye konuştu.

FETÖ mensuplarının terör örgütü elebaşı Fetullah Güleni "mesih" olarak gördüklerine işaret eden Çam, “Bu insanlar Gülen’in dünyayı yöneteceğine inanıyorlar. Bu terör örgütünün faaliyetlerine izni vermediği için Namibya hükümetini tebrik ediyorum. Türkiye ve Namibya arasındaki ilişkileri daha da artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Deniz Çakar da “Çam'ın ziyareti, Türkiye ve Namibya arasındaki ilişkileri artırmak adına çok anlamlı." dedi.

Namibya'nın Türkiye Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawid Guibeb TİKA'nın Namibya’daki varlığının iki ülke ilişkilerinde büyük önem taşıdığını vurguladı.