TİKA Bosna Hersek'te 20 aileye 420 küçükbaş hayvan dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te 20 aileye 420 adet küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkanlık, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa, Bratunac, Milici, Vlasenica ve Zvornik Belediyelerinde yürütülen "Aile Çiftçiliği ile Bosna Hersek'te Koyun ve Keçi Genotipin Oluşturulması ve Popülasyonun Artırılması Yoluyla Kırsal Yoksulluğun Azaltılması Projesi" kapsamında 20 aileye toplam 420 küçükbaş hayvan verdi.

TİKA, Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaştan ekonomisi en ağır şekilde yara alan bölgelerden biri olan Doğu Bosna'daki savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenen halka destek olma hedefi kapsamında "Aile Çiftçiliği ile Bosna Hersek'te Koyun ve Keçi Genotipin Oluşturulması ve Popülasyonun Artırılması Yoluyla Kırsal Yoksulluğun Azaltılması Projesi" başlattı.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, yaptığı açıklamada, projenin Doğu Bosna'nın 5 belediyesinde 5 sene boyunca devam edeceğini belirtti.

Alımcı, "22 yıldır Bosna Hersek'te faaliyet gösteren ve daha önce benzer projeleri gerçekleştiren TİKA bu sene ise Moldova ve Arnavutluk’ta başarılı olan yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla koyun alan aileler tarafından beşer tane kuzu yeni ailelere verilerek beş sene içerisinde projeye toplam 800 aile dahil edilecektir." dedi.

Ailesiyle 2001'te Bratunac'a geri dönen ve hayvancılıkla geçinen Pasa Suljic, "Ailemin küçük bir koyun sürüsü vardı ve bugün aldığımız 21 koyunla bizim gelir durumumuz gereken seviyeye yükseltilmiş olacak. Sadece kuzuları satarak bile iyi geçinebileceğiz. Seneye başka bir aileye 5 kuzu vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ahududu üretimi ve hayvancılıkla uğraşan Mehmedalija Durmic da "Bratunac’a 2000 yılında geri döndüm. Çalışıyorum, mücadele ediyorum. Eşim, iki çocuğumla, annem ve görme engelli olan babamla yaşıyorum. Koyunlarımızın yanında ahududu arazimiz de var. Bu destek bizim için çok faydalı olacak." diye konuştu.