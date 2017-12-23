TİKA Romanya'daki 23 okulun 23 Türkçe sınıfını onardı

TİKA Romanya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, proje kapsamında ülkedeki soydaşların daha modern koşullarda dil ve din eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Köstence merkez ve ilçelerindeki ilk ve ortaöğretim düzeyindeki 23 okuldaki 23 Türkçe sınıfı onararak modern ekipmanlarla donanımını sağladı.

Son iki yıl içinde toplam 33 Türkçe sınıfı, yazı tahtasından öğrenci sıralarına, kitaplıklardan bilgisayar ve projeksiyon cihazına kadar modern ekipmanlarla donatıldı.

TİKA'nın Dobruca bölgesinde tadilat ve donanımı sağladığı sınıflar soydaş öğretmenlerce Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Müslüman azınlık tarafından din dersi eğitimleri için kullanılıyor.

Doğu Avrupa'da azınlıklarıyla uyumlu şekilde bir arada yaşamanın güzel örneği Romanya’da azınlıkların din ve dil eğitimleri anayasa ve kanunlarda teminat altına alınmış durumda.