TİKA'dan Cezayir'de terör mağduru kadınlara destek

TİKA ile Cezayir'in önde gelen vakıflarından FOREM'in iş birliği içinde gerçekleştirdiği spor merkezi projesi, 20 yıl önce Ben Talha semtini hedef alan ve yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından etkilenen kadınlar için hizmete sunuldu.

Forem Ben Talha Kadın Spor Merkezinin açılış programına katılan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FOREM vakfının önderliğinde gerçekleştirilen projenin açılışını yaptık. Bu spor merkezi, semtteki kadınlara hizmet vermek üzere gönüllülük çerçevesinde çalışacak. FOREM ile TİKA'nın iş birliğiyle bu muhite güzel bir tesis kazandırdık." dedi.

TİKA Cezayir Koordinatörü Orhan Aydın da merkezin açıldığı bölgenin, Cezayir'de 'kara on yıl' diye adlandırılan terör yıllarından çok etkilenen bir yer olduğunu belirtti.

Aydın, "Merkezin binası, FOREM adlı bir vakfa aitti. Bu vakıf da öksüz ve yetimlere psikolojik destek vermek için kurulmuş. Vakfa ait olan atıl durumdaki bu salonu aldık. Boya, pencerelerin, tavanın ve zeminin yenilenmesi gibi gerekli tadilatları gerçekleştirdik, duş, lavabo ve giyinme odası inşa ettik. Spor aletleri ve ekipman desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Merkezde Psikolojik Danışman olarak görevlendirilen Hatice Habib de bölgede yaşayan kadınların TİKA'nın attığı bu adımı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Cezayir Sağlık Kurumu Başkanı Mustafa Hıyati, TİKA'nın son dönemlerde önemli insani çalışmalarda bulunduğunu, ülkedeki Osmanlı eserlerinin restoresini yaptığını, bugün de yetim annelerine hizmet için spor merkezinin açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Hıyati, "Bu merkez çok önemli. Çünkü bu tür yapıların bulunmadığı bir bölgeye kazandırılmış durumda şu an. TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz. Başka insani projelere de katkıda bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.