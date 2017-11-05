TİKA'dan Kırgızistan'daki çocuklara yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın Oş şehrinde yetim ve engelli bebeklerle çocukların kaldığı merkeze oyuncak, oyun parkı, mutfak seti ve mobilya desteğinde bulundu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve beraberindeki koordinatörlük çalışanları, sağlanan yardım malzemelerini, Oş şehrindeki yetim ve engelli bebeklerle çocuklara bakım hizmeti veren merkezin yetkililerine teslim etti.

Merkezin Müdürü Roza Sadirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakıma muhtaç 33 bebek ve çocuğun yuvada barındığını söyledi.

Sadirova, TİKA'dan donanım desteği istediklerini belirterek, "TİKA bize istenilen yardımı yaptı. Bu bizim için büyük bir gelişme. Bu malzemelere çok ihtiyaç duyuyorduk. TİKA'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." dedi.

TİKA'dan daha önce de yardım aldıklarını aktaran Sadirova, merkezde kalan bir bebeğin ameliyatının da TİKA tarafından üstlenildiğini bildirdi.