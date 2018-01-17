TİKA’dan Kolombiya’da tarım ekipmanı desteği

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caugan, Aguililla ile San Jose del Fragua kentlerindeki kahve, kakao ve kauçuk üretici birliklerine sağlanan tarımsal ekipmanlar törenle teslim edildi.

Yetiştirdikleri ürünleri ekipman yokluğundan dolayı işlemeden satmak zorunda kalan çiftçilere bu konuda yardımcı olacak tarımsal ekipmanların teslim törenine TİKA yetkilileri, Kolombiya ordusu 6. Tümen Komutanı General Cesar Augusto Parra ile Belediye Başkanı Hernan Bravo ve bölge halkı katıldı.

Bravo törende yaptığı konuşmada, bu desteğin, bölgeye sağlanan ilk uluslararası yardım olduğunun altını çizerek, Türkiye’ye teşekkür etti.

Yardımın bölge halkı için büyük bir anlamı olduğunu vurgulayan Bravo, “TİKA’nın desteği, sadece bugün makine sahibi olan 35 aileye yapılmamıştır. Bu yardım sayesinde eskiden uyuşturucu maddesi yetiştirmek zorunda bırakılan tüm kasaba halkı artık bu gelişmeden bir şekilde faydalanacak ve üretim artacak üretim faaliyetleriyle yaşam şartları da iyi yönde değişecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

TİKA’nın yaptığı açıklamada, ekipman desteğinin bölgedeki ailelerin reisi konumunda olan kadınların iş hayatındaki paylarının artmasına katkı sağlayacağına dikkat çekilirken, arazilerdeki fazla tarımsal faaliyetin neden olduğu kirliliğin, ekipman desteğiyle azaltılacağı belirtildi.

Açıklamada, Caqueta’da coğrafi zorluk nedeniyle, çatışma sonrası süreçteki bütün lojistik hizmetlerin Kolombiya ordusunca sağlanmaya çalışıldığı ve bölgedeki koka bitkisi yetiştiriciliğinin terkedilmesi için kakao, kahve, kauçuk ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.