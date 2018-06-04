TİKA’dan Sevakin Adası'nda iftar

Adada restorasyonu tamamlanan Gümrük Binasında gerçekleşen iftara, Kızıldeniz Eyalet Valisi El-Hadi Muhammed Ali Seyyid Ahmed, askeri ve idari yetkililer, Türk firma temsilcileri, TİKA Sevakin Projesi Danışma Kurulu üyeleri ve Sevakin halkı katıldı.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, programda yaptığı konuşmada, Sudan’da bu ramazan üçüncü büyük iftarı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinin ardından yeni proje çalışmalarının başladığı Sevakin Adası’nda böyle manevi bir atmosferin oluşması bizleri fazlasıyla memnun etti.” dedi.

Sudanlı yetkili makamların TİKA çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Güngenci, özellikle Sudan halkının Türkiye’ye ettiği duaların kendilerinde çalışma azmi oluşturduğuna dikkati çekti.

- “Restorasyon projelerini çok beğendik”

Kızıldeniz Eyalet Valisi El-Hadi Ahmed ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan ve Sevakin Adası’na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ahmed, “Türkiye, tarih boyunca Sudan ve halkının yanında olmuştur. Sudan ve Türkiye samimi bir bağ ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu tür organizasyonlar ile kardeşliğimiz pekişiyor. Sudan’a yapılan desteklerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.” diye konuştu.

TİKA’nın daha önce Sevakin Adası’nda tamamladığı Gümrük Binası, Hanefi ve Şafi Camileri ve halen restorasyonu devam eden Muhafaza Binası restorasyon projelerini çok beğendiklerini kaydeden Ahmed, adanın bütün olarak aslına uygun restorasyonunun yapılması sonrası Sevakin’in turizm merkezi olacağını da sözlerine ekledi.

- Türk Kızılayı’ndan ramazan yardımı

Öte yandan Türk Kızılayı, Sudan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Gıda paketi dağıtımı, Hartum Eyaleti’ndeki su ve elektriğin olmadığı, tek gözlü evlerde hayatlarına devam eden yetim çocukların yaşadığı mahallelerde yapıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılayı Güney Sudan Delegasyonu Başkanı Osman Barış Diker, ramazan sonuna kadar 2 bin Sudanlıya gıda paketi ulaştırılacağını söyledi.

Türk halkının yardımlarını mazlum Sudanlılara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Diker, “Zor şartlarda olan yetim çocuklarımızın yaşadığı 8 farklı bölge tespit ettik. Yardımlarımızı belirlediğimiz bu bölgelerde yoğunlaştırıyoruz. Amacımız onların birazcık olsun rahat nefes almasını sağlamak.” diye konuştu.

Yardım alanlardan Amine Mustafa Yusuf ise “Ramazan ayında bizleri unutmayan Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah onları doğruluktan ayırmasın. Rabbim daima onları istikamette kılsın.” diye dua etti.