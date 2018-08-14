TİKA'nın gönüllü elçileri, futbol turnuvasına katıldı

Gönüllü öğrenciler, gençlerin spora teşvik edilerek zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını amaçlayan "Türk Ayı" projesi kapsamında 9 farklı şehirde düzenlenen turnuvanın Foumban kenti etabına katıldı. Genç gönüllüler, spor ekipmanlarının dağıtımına da yardım etti.

Başkent Yaounde'de Maarif Vakfı Kamerun Temsilciliği ve THY'yi ziyaret eden gönüllüler, kentteki pazarını da gezerek yerel halktan alışveriş yaptı.

Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Öğrenciler, program kapsamında Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidecek.