Tilkinin hayatı için kendi canını hiçe saydı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki araç sürücüsü, önüne çıkan tilkiyi ezmemek için karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Sürücü kazayı ucuz atlattı.
- İHA
Kaza, D-110 Karayolu üzeri Yaman Peynircilik civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden Hasan Oktay (42) yönetimindeki 59 YV 164 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan yavru tilkiye çarpmamak için karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hasan Oktay, "Önüme çıkan tilki ölmesin diye bir anda manevra yaptım. Tilkiden kaçarken başımıza böyle bir olay geldi. Allah beterinden saklasın" dedi.
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