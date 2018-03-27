Tim Cook ilk kez Facebook skandalıyla ilgili konuştu: Gizlilik düzenlemelerinin iyi ele alınması gerek

2015 yılında bir üniversitenin kişilik testi amacıyla bir grup Facebook kullanıcısının bazı verilerini kullanmak için istediği izin, sonrasında Cambridge Analytica analiz şirketi tarafından 50 milyon kişinin verilerinin bir seçim manipüle aracına dönüştürülmesi ile sona ermişti.

Olay aradan 3 yıl geçtikten sonra ortaya çıkmış ve Facebook’un aynı dönem kimseye haber vermeden konuyu kapatarak ilgili kişileri ağdan yasakladığı gündeme gelmişti. Olayın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Facebook hesaplarını silme kampanyaları başladı ve kurumlar Facebook aleyhine soruşturma açtılar. Zuckerberg de tam sayfa ilan vererek büyük bir hata yaptıklarını dile getirdi.

Çin’de bir forumda konuşan Cook, Facebook konusunda ne olması gerektiği soruları üzerine bazı açıklamalar yaptı. Bir kullanıcının yıllarca attığı her adımın takip edilmesinin hiç olmaması gereken bir şey olduğunu, gizlilik erişimi konusunun giderek daha büyüdüğünü ve kurumların düzenleme yaparken bunu çok iyi ele alması gerektiğini ifade etti.

Tim Cook tam olarak nasıl bir düzenleme istiyor bunu açıkça belirtmedi ancak gizlilik konusunda Apple da eleştirilerin odağı durumunda. Son olarak Çin’deki kullanıcıların iCloud verilerini yerel sunucularda saklamayı kabul eden firma böylece verilere hükümet organlarının erişmesine izin vermiş oldu.

(Donanım Haber)