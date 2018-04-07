Tim Cook: Reklamların kullanıcıları takip etmesi beni ürkütüyor
İnternet üzerindeki reklamların kullanıcıları takip etmesinin oldukça ürkütücü olduğunu belirten Apple CEO’su Tim Cook, herhangi bir şey araştırdığında reklamlarda onunla ilgili öneriler görmekten hoşlanmadığını dile getiriyor.
Gizliliği bir insan hakkı olarak gördüğünü belirten Apple CEO’su, en büyük endişelerinden birisinin ise reklam verenlerin ve diğer kuruluşların kişisel verilere erişme biçimleriyle ilgili olduğunu ifade ediyor.
Apple’ın yurtdışında tuttuğu 300 milyar dolara değinen Cook, bu parayı tamemen ABD’ye taşıdıklarında 38 milyar dolar vergi ödeyeceklerini açıkladı.
Önümüzdeki beş yıl içinde yeni bir kampüs inşa edileceği ve 30000 kişilik bir istihdam oluşturacağı dikkat çeken açıklamalar oldu. Bu sayede Apple’ın, tek başına ABD ekonomisine 350 milyar dolar katkıda bulunacağı dile getirildi.
(ShiftdeIete)
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