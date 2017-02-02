Tıp öğrencisi, çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

Esenyurt’ta çalıştığı inşaattaki vinçten düşen demir kalıpların altında kalan tıp fakültesi öğrencisi öldü, birlikte çalıştığı yeğeni yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir inşaatta çalışan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Remzi Ersu (22) ve yeğeni Sefer Deli (19), vinçten düşen demir kalıpların altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Sefer Deli'yi, Özel Reyap Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekipleri, Ersu'nun ise yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından, Ersu'nun cesedi de Özel Reyap Hastanesinin morguna götürüldü.

Hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan Ersu'nun yakını Soner Kaya, "Tıp fakültesi öğrencisiydi. Sömestir döneminde birkaç gün harçlığını çıkarmak için Van'dan gelmişti. Vinçten demir düşmüş başına. Yeğeni de ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

Söz konusu inşatta üç gün önce çalışmaya başladığı belirtilen Ersu'nun cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği kaydedildi.