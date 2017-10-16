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TIR ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da TIR ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza akşam saatlerinde, Arifiye Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Tuncay N. idaresindeki kamyon ile Cengiz Y. idaresindeki TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücüler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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