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Tır parkında yapılan aramada 31 bin tablet kaçak ilaç bulundu

Mersin'de düzenlenen operasyonda 31 bin tablet kaçak ilaç ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak ilaç sevkiyatı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, tır parkına düzenledikleri operasyonda 14 bini uyuşturucu tedavisinde kullanılan, 2 bin 216'sı "kas gevşetici" olarak bilinen 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirdi.

Tır parkının işletmecisi A.C. gözaltına alındı.

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