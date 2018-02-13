TIR şoförü, maaşının yarısını Afrin’deki Türk askerine bağışladı

Ankara’nın Abidinpaşa semtinde yaşayan TIR sürücüsü Nuri Soy, 15 günlük uzun yol görevinden evine dönüp haberlere baktıktan sonra ABD’nin bölücü terör örgütü PYD/PKK’ya yaptığı 550 milyon dolarlık silah yardımı haberini gördü. Teröristlere yapılan yardımın kanına dokunduğunu belirten Soy, harekete gererek 2 bin 200 TL’lik maaşının bin TL’sinin Mehmetçik’e bağışladı.

Gerekirse soğan ekmek yiyeceğini ama gene de askere bağış yapacağını aktaran Soy, “Ben TIR şoförüyüm, 15 gündür yoldaydım, haberleri takip edemiyordum. Evime geldim bugün haberleri izlerken ABD’nin bu çapulculara 550 milyon dolar bütçe ayırdığını görünce çok kanıma dokundu, onun için 2 bin 200 TL maaşımın bin TL’sini Afrin’de çarpışan kahraman askerimize bağışlayacağım. Gerekirse soğan ekmek yiyeceğim hepsini bağışlayacağım. Onlar da orada rahat olsular her zaman arkalarındayız. Halkımıza da sesleniyorum, her yere devletimiz yetişemez, 50 TL de olsa bağış yapalım askerimize. Allah askerimize zeval vermesin görev düşerse ben de gitmek istiyorum askere. Türkiye’mizin yanında olmamız gerekiyor şu anda. Sağı solu, Ahmet’i Mehmet’i tutarak değil yalnızca Türkiye’mizin arkasında olmamız gerekiyor şu anda” şeklinde konuştu.