Tır sürücüsü tonlarca yükün altında hayatını kaybetti
Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü tonlarca yükün altında hayatını kaybetti.
Ercan Hendek (38) idaresindeki 76 DP 706 plakalı gübre yüklü tır, Sakaltutan geçidi Cehennem Deresi mevkisi yakınlarında devrildi.
Kazada tonlarca yükün altında kalan sürücü Hendek, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cesedi, olay yerine çağrılan vinç ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.