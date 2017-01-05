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TIR ve kamyon otoyoldan D 100'e uçtu: 2 yaralı

Körfez TEM otoyol geçişi Ankara istikametine gitmekte olan TIR ve kamyon kontrolden çıkarak D-100 Karayolu İstanbul istikametine uçtu.

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Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre TEM otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan 34 ZBS 96 plakalı cam kumu yüklü kamyon ile yine aynı istikamete gitmekte olan ve elektronik eşya yüklü 31 EM 473 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp basamaklı yol diye tabir edilen D-100 karayolu İstanbul istikametine uçtu. D-100 İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapanırken alt basamak olan D-100 Ankara istikametine uçmalarını ikinci bariyerler önledi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan sürücüleri kurtardılar her iki sürücüye de sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Tamamen kapanan İstanbul istikametine konvoyu otoyol ve sahil yoluna yönlendirerek ulaşımı sağladı.Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
 
 

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