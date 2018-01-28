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TIR'cılar’dan Afrin'de görev yapan askerler için konvoy

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin harekatında görev alan askerlere destek olmak amacıyla Sakarya'nın Karapürçek ilçesi TIR'cılar Kooperatifi tarafından konvoy düzenlendi.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü PKK-YPG'nin yapılanmalarına ilişkin düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ediyor. Operasyona Türkiye genelinden birçok vatandaş da destek veriyor. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde TIR'cılar Kooperatifi tarafından düzenlenen ve onlarca kamyoncunun bir araya gelmesiyle yapılan konvoyda Mehmetçiğe destek verildi. Araçlarında Türk Bayrakları ile Mehmetçiğe destek gösterisinde bulunarak ilçe turu atan ve daha sonrasında D-100 üzerinden şehir merkezine gelen TIR ve kamyonculara vatandaşlar da korna çalıp, el sallayarak destek verdi. Grup adına açıklama yapan Karapürçek TIR'cılar Kooperatifi Başkanı Aydın Sert, Afrin harekatını gerçekleştiren TSK'nın yanında olduklarını ve onlara destek olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

  

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