Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TIR'da 31 bin 800 paket kaçak sigara ele geçti

ŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı TIR'ın dorsesinde gümrük kaçağı 31 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Kenan C. gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mardin- Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan Kenan C.'nin kullandığı 73 SB 537 TIR'da arama yaptı. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde poşetler gümrük kaçağı 31 bin 800 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücü Kenan C.'yi gözaltına aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA