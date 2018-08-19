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TIR'da 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de atık kağıt taşıyan TIR'ın dorsesinde 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe aldıkları TIR'ı durdurdu. Operasyonda atık kağıtların içine gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü K.Y.,  sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.
 

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